Bevilacqua apre la scuola de "La Scimmia"

Giulia Bevilacqua conduce il primo appuntamento con il learning show di Italia 1 "La Scimmia", in onda dalle 14 di sabato 6 ottobre. Le porte della scuola si sono aperte già da qualche giorno e sul sito ufficiale sono apparsi video e curiosità sui 16 allievi. Tra le sorprese previste una lezione "speciale" di Checco Zalone.

Giulia Bevilacqua, come ha annunciato, si cimenterà con il programma solo nella prima puntata: "Per me è una novità, sono un'attrice, devo capire se sono all'altezza, poi si vedrà".



i professori protagonisti de "La Scimmia": Walter Siti – Preside, Niccolò Agliardi - Musica, Silvana Grasso – Latino e greco, John Peter Sloan – Inglese, Federico Starnone – Matematica e fisica, Errico Buonanno – Italiano e Edoardo Camurri – Storia e filosofia.



"La Scimmia" è visibile su Italia 1 dal 6 ottobre ogni sabato alle 14 e dall’8 ottobre striscia quotidiana lunedì-venerdì alle 17.45. Si possono seguire le vicende dei ragazzi iscrivendosi alla pagina fan su Facebook, tramite il twitter ufficiale @lascimmiaweb e il sito www.lascimmia.mediaset.it. C'è anche una radio ufficiale del programma "RadioScimmia" ascoltabile gratuitamente anche da mobile e da Web.