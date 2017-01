Julia Roberts senza segreti a "X-Style"

foto Ap/Lapresse 15:25 - Sabato 6 ottobre in seconda serata su Canale 5, prende il via "X-Style", nuovo rotocalco mensile su moda, costume, tendenze e personaggi dello stile che verrà. Nella prima puntata i segreti di bellezza di Julia Roberts e Laetitia Casta. Poi le 50 sfumature diventano un brand e si analizza il fenomeno dell'e-commerce. - Sabato 6 ottobre in seconda serata su Canale 5, prende il via "X-Style", nuovo rotocalco mensile su moda, costume, tendenze e personaggi dello stile che verrà. Nella prima puntata i segreti di bellezza di Julia Roberts e Laetitia Casta. Poi le 50 sfumature diventano un brand e si analizza il fenomeno dell'e-commerce.

“X-Style” si avvale di un linguaggio televisivo innovativo, con le immagini dei servizi e la voce narrante fuse in un mix unico. Una conduzione “destrutturata”, della quale si scoprono solo alcuni dettagli del viso e del corpo, alternata alle immagini scomposte sulle facce di innumerevoli cubi, darà vita a uno scenografico puzzle architettonico.



Julia Roberts è il punto di riferimento per le donne che non hanno bisogno di cambiare continuamente il proprio look. Lei non cambia e resiste alla tentazione di conformarsi alla moda del momento. Laetitia Casta: bella, profonda e consapevole che diventare grandi è faticoso, ma entusiasmante. Le 50 sfumature diventano un brand: musica, lingerie, film…le sfumature si fanno sempre più intense. Le Cattive. La vera natura delle donne contemporanee: non schiave ma padrone. Ecco i nuovi modelli femminili che arrivano direttamente da cinema e moda. Fenomeni: l’e-commerce è il modo sempre più diffuso di curiosare, scegliere e acquistare esplorando il web.