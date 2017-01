Boldi sbarca su Canale 5 con il telepanettone

foto LaPresse Correlati "DE SICA TORNIAMO ASSIEME!" 09:50 - Dopo 27 film natalizi, Massimo Boldi cambia e in vista del prossimo Natale si sposta dal grande al piccolo schermo. La novità si chiama "Un Natale a 4 zampe", il film tv che l'attore milanese sta terminando di girare tra Torino e la stazione sciistica del Sestriere, insieme a Maurizio Mattioli e gli altri interpreti del cast, tra i quali Biagio Izzo, Paola Tiziana Cruciani, Cinzia Mascoli e Lucrezia Piaggio. Andrà in onda su Canale 5. - Dopo 27 film natalizi,cambia e in vista del prossimo Natale si sposta dal grande al piccolo schermo. La novità si chiama "", il film tv che l'attore milanese sta terminando di girare tra Torino e la stazione sciistica del Sestriere, insieme a Maurizio Mattioli e gli altri interpreti del cast, tra i qualAndrà in onda su Canale 5.

Tutto ruota attorno alle avventure di due ragazzi che decidono di aprire un hotel in cui i clienti possono portare anche i loro cani. Ci sono difficoltaà ad ottenere un aiuto dalle banche, ma quando il finanziamento per lanciare la nuova attività arriva, ecco entrare in scena i genitori dei due giovani, Boldi e Mattioli. Due genitori confusionari e pasticcioni, contrari al progetto e difficili da mettere d'accordo, l'uno milanese e l'altro romano. I problemi sono ovviamente dietro l'angolo. "Ma alla fine vinceranno la gioia e l'amore", dice Boldi.



"Sarà la strenna natalizia di Canale 5 (ancora da scegliere la data di messa in onda, ndr) - annuncia Boldi -, spero che questo esperimento piaccia al pubblico. Per me è un sacrificio non essere nelle sale cinematografiche, ma l'idea di Mediaset di spostarci in televisione mi è piaciuta e spero che questo film possa diventare una serie nei prossimi anni".



Rispetto al cine-panettone, la scelta è stata di puntare su un mix di semplicità e comicità per le famiglie, con una storia che, sottolinea Boldi, "evidenzia l'amore per la famiglia, i figli e per gli animali".