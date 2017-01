Arriva "Time House - Il tempo della scienza"

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:56 - A seguito del successo ottenuto dalla Macchina del Tempo, Alessandro Cecchi Paone torna sul piccolo schermo con "Time House - Il tempo della scienza", il nuovo programma di divulgazione scientifico-culturale. L'appuntamento è ogni sabato sera in prima serata, a partire dal 6 ottobre, in diretta su Tgcom24, il canale all news di Mediaset diretto da Mario Giordano e visibile sul canale 51 del digitale terrestre. - A seguito del successo ottenuto dalla Macchina del Tempo,torna sul piccolo schermo con "", il nuovo programma di. L'appuntamento è ogni sabato sera in prima serata, a partire dal 6 ottobre,, il canale all news di Mediaset diretto da Mario Giordano e visibile

"Time House" riprenderà lo stile della Macchina del Tempo, affrontando con un linguaggio semplice i temi scientifici più ostici. Nel programma - in diretta su Tgcom24 tutti i sabati alle 21.30, a partire dal 6 ottobre - non mancheranno tuttavia elementi innovati.



"La prima novità è che, oltre ai nostri documentari, avremo una finestra sull'attualità bruciante - ha spiegato Cecchi Paone a "Libero" - La scienza, infatti, finisce spesso sulle prime pagine dei giornali. Inoltre, dato che siamo su un all news, proporremo anche alcuni filmati web e amatoriali".