"U&D", lite tra Francesco e Teresanna

VECCHI TEMPI... 18:41 - Anche dopo mesi, le tensioni tra Francesco e Teresanna non si sono attenuate. La coppia nata nel salotto di "Uomini e Donne" è protagonista di un'accesissima discussione ripresa dai cellulari della redazione. Lei lo accusa di non avere attenzioni per le sue esigenze, di non uscire mai insieme. Lui non si snete capito. Intanto arriva una nuova corteggiatrice che confessa di essere stata sola con il tronista in un albergo in Sicilia.

I caratteri forti di entrambi non riescono a conciliare le rispettive esigenze. Agli attacchi di Teresanna, Francesco la rimprovera di non capire la sua stanchezza quando torna dalle serate nelle discoteche. Maria De Filippi e Tina Cipollari difendono la ragazza e il diritto di volere vivere la sua età. Il tronista però si innervosisce.



E comincia un botta e risposta con Tina, che lo trova cambiato e "montato". Anche il pubblico condivide il giudizio. Ma il bello deve ancora arrivare. Arrivano nuove ragazze, corteggiatrcie di Diego, Andrea ed Eugenio. Una dichiara di aver conosciuto Francesco in Sicilia durante una delle sue serate e lo ha visto in un'altra, anche se - sottolinea - "non è successo nulla".



Ma la ragazza sarebbe andata in camera sua insieme ad altre persone e poi sarebbe rimasta da sola. Teresanna lascia lo studio in lacrime e Francesco la insegue. Come ai vecchi tempi.