Il processo Parolisi a Quarto Grado

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:12 - Il processo a Salvatore Parolisi è al centro della nuova puntata di "Quarto Grado", il programma condotto da Salvo Sottile in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 5 ottobre, alle 21.10, su Retequattro. Nel corso della puntata, il settimanale a cura di Siria Magri torna sull'omicidio di Yara Gambirasio continuando a seguire la pista del Dna.

All’indomani della battaglia in aula tra i periti per stabilire l’orario esatto della morte di Melania Rea, che non ha portato ad alcun risultato, “Quarto Grado” si occupa del processo a Salvatore Parolisi. La sentenza si avvicina. Cosa succederà?



Tra i temi della serata, Sottile, con Sabrina Scampini, si occuperà anche della morte di Sarah Scazzi e della scomparsa di Angela Celentano.