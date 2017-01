C'è una nuova domenica con Alessio e Sabrina

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati UNA COPPIA INEDITA 15:59 - E' tutto pronto per una delle novità del palinsesto autunnale di Canale 5. Alessio Vinci con Sabrina Scampini sono al timone di "Domenica Live" in onda dalle 14. La prima parte è legata all'attualità, alla politica e allo sport. Poi inizia la parte centrale più leggera affidata a Sabrina e nella terza parte protagonisti del mondo dello spettacolo o dei grandi fatti nazionali e internazionali. Si parte nella prima puntata con "Sprecopoli". - E' tutto pronto per una delle novità del palinsesto autunnale di Canale 5.consono al timone di "" in onda dalle 14. La prima parte è legata all'attualità, alla politica e allo sport. Poi inizia la parte centrale più leggera affidata a Sabrina e nella terza parte protagonisti del mondo dello spettacolo o dei grandi fatti nazionali e internazionali. Si parte nella prima puntata con "Sprecopoli".

Parla di "discontinuità rispetto al passato" il direttore di Videonews Claudio Brachino a proposito di "Domenica Live". Addio 'infotainment' insomma, insiste Brachino, perché "la parola chiave sarà raccontare la realtà. In questo ultimo periodo intorno a noi c'è stato uno tsunami e anche il mondo dell'informazione deve cambiare".



Sugli opinionisti Vinci si dice "cosciente delle difficoltà di fare questo programma nuovo, ma non spaventato. Non saranno né cinque ore di 'Matrix' né di 'Quarto grado': accompagneremo le persone nella domenica pomeriggio con la cronaca nuda e cruda. Cercando anche di mandare un messaggio positivo perché, se è vero che c'è la crisi e tutti la stiamo vivendo, è altrettanto vero che una parte di questa crisi è solo percepita. Vorremmo far capire che, dopo una crisi, c'è sempre una via d'uscita e noi ne usciremo anche solo perché, come canta Edoardo Bennato nella nostra sigla, siamo 'Italiani'".



In questo contesto "eviteremo opinionisti già visti in tv la mattina, il pomeriggio e la sera. Non ho preclusioni verso nessuno né pretendo di lanciare volti nuovi però vorrei qualcuno che non avesse già detto tutto". Tra i primi nomi arruolati ci sono Oliviero Toscani, Emma Bonino, Cinzia Tani e Maria Giovanna Maglie.



E comunque, aggiunge Vinci, "i temi trattati potranno anche essere gli stessi ma è il modo di trattarli che cambia. Se un personaggio vuole dire cose che altrove non ha mai detto, può farlo da noi".



Scampini spiega: "Lungi da noi l'idea di voler fare una televisione cosiddetta 'alta'. Anzi, vogliamo essere popolari e cercare di parlare di cose che interessano alla gente. Credo non ci sia niente di male nella tv popolare". Vinci conclude: "Vogliamo fare un programma credibile, sobrio e bello da vedere, che non debba rincorrere gli ascolti a tutti i costi".