Sarah Jessica Parker: "Mai più come Carrie"

Sarah Jessica Parker ha appeso le Manolo al chiodo. L'attrice, famosa per il ruolo di Carrie Bradshaw in "Sex and the City" , ha infatti dichiarato al magazine "Elle" di non voler più ricoprire ruoli del genere: "Non mi attira l'idea di interpretare un'altra donna modaiola e viziatella di New York". La Parker è tornata da poco sul piccolo schermo come guest star di "Glee", nel ruolo di una giornalista di "Vogue".

"Non mi piace l'idea di interpretare un'altra donna newyorkese vittima della moda e viziatella - ha confessato la Parker al magazine - Amo Carrie e proprio per questo non voglio fare una versione scadente di lei. Se da una parte ci sono motivazione economiche forti per farlo, dall'altra ci sono molte più ragioni per cui io imbocchi un'altra strada".



Un po' di Carrie, però, le è rimasta dentro. L'attrice è infatti apparsa come guest star in "Glee", nelle vesti della giornalista di "Vogue" Isabelle Kempt. Il suo personaggio sarà una sorta di mentore per Kurt (Chris Colfer) e lo guiderà alla scoperta dei look giusti da sfoggiare nella Grande Mela.