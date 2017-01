Zalone canta e scherza con "La Scimmia"

"Il progetto della Scimmia nasce da un'idea semplice e attuale - spiega Pietro Valsecchi AD di Taodue - dare ai ragazzi una seconda chance, premiando l’impegno e il merito. E' un'idea che, come sempre è accaduto nella mia attività cinematografica e televisiva, prende spunto dall'osservazione della realtà che ci circonda, dalla situazione di incertezza e demotivazione che i nostri ragazzi vivono durante il percorso scolastico e che li conduce spesso a non sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti. Ho pensato allora di offrire a un gruppo di ragazzi che ancora non hanno superato l'esame di maturità la possibilità di entrare nella scuola tutti e raccontare il romanzo di formazione di un’intera generazione. E alla base di questo c'è un concetto che deve tornare centrale nella nostra società: solo con l'impegno e con il merito si possono ottenere ottimi risultati".



"La Scimmia" è visibile su Italia 1 dal 6 ottobre ogni sabato alle 14 e dall’8 ottobre striscia quotidiana lunedì-venerdì alle 17.45. Si possono seguire le vicende dei ragazzi iscrivendosi alla pagina fan su Facebook, tramite il twitter ufficiale @lascimmiaweb e il sito www.lascimmia.mediaset.it. C'è anche una radio ufficiale del programma "RadioScimmia" ascoltabile gratuitamente anche da mobile e da Web.