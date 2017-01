"Sognando Italia" vince il Premio America

foto Ufficio stampa Correlati L'IDEATRICE DARINA PAVLOVA 17:59 - Il tradizionale "Premio America" quest'anno è stato assegnato al programma di Retequattro "Sognando Italia" durante la cerimonia alla Camera dei Deputati che si è svolta giovedì 4 ottobre. Il riconoscimento della Fondazione Italia-Usa, con l'adesione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è stato conferito all'ideatrice e produttrice della trasmissione Darina Pavlova "per aver favorito i rapporti tra Italia e Stati Uniti d'America". - Il tradizionale "" quest'anno è stato assegnato al programma di" durante la cerimonia alla Camera dei Deputati che si è svolta giovedì 4 ottobre. Il riconoscimento della Fondazione Italia-Usa, con l'adesione del Presidente della Repubblica, è stato conferito all'ideatrice e produttrice della trasmissione"per aver favorito i rapporti tra Italia e Stati Uniti d'America".

Il programma è andato in onda in seconda serata per 11 puntate nella primavera 2012 e ha raccontato le storie di talenti italiani che hanno trovato fortuna negli Stati Uniti, promuovendo il made in Italy nel mondo. Tra i premiati anche Andrea Bocelli, l'imprenditore Massimo Ferragamo e la direttrice di "Vogue Italia" Franca Sozzani.