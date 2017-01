"Come un Delfino", Raoul Bova s'innamora

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET 08:43 - Acclamato e applaudito dai fan, Raoul Bova annuncia il ritorno su Canale 5 a gennaio con quattro nuove puntate di "Come un Delfino". Al RomaFictionFest, l'attore racconta di come è nata l'idea della serie - con Ricky Memphis, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini e le new entry Giulia Bevilacqua e Tony Sperandeo - tra "realtà e finzione". E intanto si scopre che il protagonista dovrà difendersi da accuse infamanti, ma che vivrà un nuovo amore. - Acclamato e applaudito dai fan,annuncia il ritorno sucon quattro nuove puntate di "". Al, l'attore racconta di come è nata l'idea della serie - cone le new entry- tra "realtà e finzione". E intanto si scopre che il protagonista dovrà difendersi da accuse infamanti, ma che vivrà un

"L'ispirazione mi è venuta all'esperienza - racconta l'attore - che da un paio d'anni a questa parte, porto avanti con la casa famiglia della Fondazione Capitano Ultimo". Alcune scene sono state girate proprio nella sede della vera casa-famiglia, al Parco della Mistica, alle porte di Roma: "Mi piace mischiare la realtà con la finzione, perché quando ci si impegna anche nel sociale non bisogna lasciare le cose a metà. Ovvero è stato importante per noi dopo aver costruito questo luogo continuare quello stesso discorso con i ragazzi non abbandonarli".



Bova interpreta un ex campione di nuoto che dopo aver interrotto la carriera per problemi di salute si mette a disposizione dei Ragazzi del Sole, giovani sbandati e in difficoltà. Nella seconda serie Alessandro Dominici dovrà affrontare con i suoi ragazzi molte difficoltà, non mancheranno colpi di scena, saranno gettate su di lui accuse infamanti ma vivrà - da quello che si intuisce dal trailer trasmesso - anche una storia d'amore con una giornalista, interpretata dalla Bevilacqua.



Il gruppo dei ragazzi da lui allenati sono costretti a lasciare la Sicilia e a trasferirsi a Roma, a causa della mafia. Integrarsi nel nuovo ambiente per i ragazzi non sarà facile. In attesa della nuova stagione di "Come un Delfino - la serie", Raoul tra un mese sarà di nuovo sul piccolo schermo con "Ultimo 4", in onda sempre su Canale 5.