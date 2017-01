Juan Fernandez: "L'amore è la mia vita"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I PROTAGONISTI 11:13 - "Retequattro. Uno dei protagonisti è Juan Fernandez, che veste i panni del cattivissimo Lobo, il signorotto della città e che confessa: "L’amore e la passione sono la vita stessa". - " Tierra de Lobos " giunge alla settima puntata con un buon successo di pubblico, circa 2 milioni di telespettatori e oltre il 7 per cento di share su. Uno dei protagonisti è, che veste i panni del cattivissimo Lobo, il signorotto della città e che confessa: "L’amore e la passione sono la vita stessa".

Qual è il segreto del successo di "Tierra de Lobos"?

Non vi è alcun segreto. Il successo è dato dalla combinazione dell’ottima trama, da un buon cast, dal buon senso e dal fatto che non si è risparmiato su nessun mezzo per raggiungere un prodotto che è attraente agli occhi di tutti.



Ti ricordi del provino fatto per ottenere il tuo ruolo?

Si, lo ricordo. Un casting è sempre interessante da fare quando si lavora con il regista in questione.



Credi di somigliare al tuo personaggio?

Non ho niente in comune al mio personaggio, ma è pur vero che quando recitano, gli attori mettono molto di se stessi, e in alcuni momenti si potrebbero trovare delle similitudini tra il personaggio e me.



Come è l’ambiente sul set?

Sul set regna il buon umore e c’è per lo più un ambiente rilassato, non si lavora altrimenti in maniera diversa.



Come è il rapporto coi fans della serie?

Ho una pagina facebook con la quale ho la possibilità di parlare con le donne e gli uomini. Si, perché ci sono anche uomini.



Tre aggettivi per descriverti?

Divertente, divertente e divertente!



Come è stato quando hai cominciato a recitare?

Sono stato scelto quando ero ancora al secondo anno del Corso di Arte Drammatica, per interpretare Don Juan Tenorio, uno dei personaggi classici più importante del teatro spagnolo. Ma questo è accaduto molti anni fa.



Cosa fai nel tempo libero?

Nel mio tempo libero leggo, ascolto musica, in particolare la musica di flamenco, e cerco di andare in palestra con una certa frequenza.



Pratichi sport?

Qualsiasi cosa, perché secondo me qualsiasi cosa, purchè sia sport, fa bene alla salute.



Hai hobby o passioni particolari?

Il mio passatempo preferito è prendere il sole guardando il mare. Ma a Madrid è un po' difficile!



Sai cucinare?

Mi difendo, il che non è poco.



Quali sono i tuoi piatti preferiti?

In generale amo la cucina basca e andalusa.



Cosa rappresentano per te l’amore e la passione?

L'amore e la passione sono la vita stessa. Non è possibile immaginare la vita senza questi sentimenti.



Cosa deve fare una persona per conquistare il tuo cuore?

Il mio cuore è già stato conquistato, e mi auguro che sia così per molto, molto, molto tempo.



Credi nell’amicizia?

Credo che l’amicizia sia il più nobile sentimento che esista. Mi sento molto fortunato, non ho molti amici, ma quelli che ho sono impareggiabili. E questo è meraviglioso. Qualcuno ha detto: "chi trova un amico, trova un tesoro".



Quanto conta il fisico o la bellezza per ottenere il successo in tv?

Bella domanda. La cosa importante è avere talento e senso della professione, poi se questo è accompagnato da un buon aspetto è decisamente molto meglio. Ma di certo non si può cercare di basare il successo di una serie solo sulla bellezza e l’aspetto degli attori o attrici, come dice la mia gente: "il pane di oggi è la fame di domani". Per qualunque cosa, in questa vita e nel lavoro, il talento è necessario per avere successo.



Hai mai visitato l’Italia?

Ho visitato Roma e Napoli.



Qual è il tuo grande sogno nel cassetto per il futuro personale e professionale?

Il mio sogno è che questa situazione che stiamo vivendo in Europa possa migliorare il prima possibile, in modo da avere una vita personale e professionale molto lunga. In questo momento sia l’una che l’altra sono minacciate.