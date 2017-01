Checco Zalone primo ospite de "La Scimmia"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati GLI ALLIEVI - 1

LE PRIME LEZIONI A SCUOLA 14:51 - Frank Matano, conduttore della striscia pomeridiana sul Web de "La Scimmia", ha annunciato che il primo ospite speciale del learning show sarà Checco Zalone. L'attore incontrerà gli studenti in cerca di riscatto del programma. Cresce anche l'attesa per sabato 6 ottobre alle 14 su Italia 1 con Giulia Bevilacqua che farà il resoconto settimanale e presenterà i sedici ragazzi della scuola. , conduttore della striscia pomeridiana sul Web de", ha annunciato che il primo ospite speciale del learning show sarà. L'attore incontrerà gli studenti in cerca di riscatto del programma. Cresce anche l'attesa per sabato 6 ottobre alle 14 su Italia 1 conche farà il resoconto settimanale e presenterà i sedici ragazzi della scuola.

Da oggi pomeriggio su sito www.lascimmia.it si potrà vedere il video dell'incontro di Checco Zalone con gli studenti. Mentre sabato 6 ottobre alle 14 su Italia1 andrà in onda la lezione “speciale” di Checco.



"Il progetto della Scimmia nasce da un'idea semplice e attuale: - ha spiegato l'Ad Pietro Valsecchi AD Taodue- dare ai ragazzi una seconda chance, premiando l’impegno e il merito. É un'idea che, come sempre è accaduto nella mia attività cinematografica e televisiva, prende spunto dall'osservazione della realtà che ci circonda, dalla situazione di incertezza e demotivazione che i nostri ragazzi vivono durante il percorso scolastico e che li conduce spesso a non sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti. Ho pensato allora di offrire a un gruppo di ragazzi che ancora non hanno superato l'esame di maturità la possibilità di entrare nella scuola tutti e raccontare il romanzo di formazione di un’intera generazione. E alla base di questo c'è un concetto che deve tornare centrale nella nostra società: solo con l'impegno e con il merito si possono ottenere ottimi risultati".



Si possono seguire le vicende dei ragazzi iscrivendosi alla pagina fan su Facebook, tramite il twitter ufficiale @lascimmiaweb e il sito www.lascimmia.mediaset.it. C'è anche una radio ufficiale del programma "RadioScimmia" ascoltabile gratuitamente anche da mobile e da Web.