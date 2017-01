Minaj contro Mariah Carey: "Ti mando K.O."

foto Ap/Lapresse Correlati RAPPER ESAGERATA 10:36 - "American Idol" non è ancora cominciato, ma tra i giudici l'atmosfera è già tesa. Durante le audizioni tenutesi in Nord Carolina, infatti, Nicki Minaj ha attaccato la collega Mariah Carrey, arrivando anche alle minacce. "Ti mando fuorigioco. Non posso più tollerare la sua f******* arroganza. Vedi di capirlo c**** - ha esordito la rapper, che ha poi aggiunto - Non sono seduta qui per essere tormentata continuamente da te ". - "" non è ancora cominciato, ma tra i giudici l'atmosfera è già tesa. Durante le audizioni tenutesi in Nord Carolina, infatti,, arrivando anche alle. ". Non posso più tollerare la sua f******* arroganza. Vedi di capirlo c**** - ha esordito la rapper, che ha poi aggiunto - Non sono seduta qui per essere tormentata continuamente da te ".

"Gliel'ho detto, non posso più tollerare la sua f******* arroganza. Vedi di capurlo c****. Vedi di capirlo - ha urlato Minaj nel bel mezzo delle audizioni - Non sono seduta qui ogni f*****o minuto per avere te che mi butti giù e mi tormenti continuamente. Ti mando fuorigioco".



Nel mezzo della lite Keith Urban e Randy Jackson, gli altri due giudici, che cercavano inutilmente di abbassare i toni. La rivalità tra le due, d'altra parte, era evidente fin da subito ma adesso la situazione sembra irrecuperabile. Mariah ha infatti fatto infatti sapere di non essere affatto soddisfatta della presenza di Nicki nel talent.



"Nicki non ha abbastanza esperienza per la qualifica di giudice. Mariah vuole una giuria brillante, ispirata e costruttiva. Non uno spettacolo trash! - ha rivelato una fonte vicino alla cantante - Pensa che Nicki sia solo una distrazione con il suo comportamento oltraggioso. Non è contenta di lavorare con Nicki e ha messo i produttori a conoscenza di questa situazione".