La gioia di Ana Laura Ribas: "Mi sposo"

SCATENATA SUL WEB 10:15 - L'ex velina storica di "Striscia la Notizia", Ana Laura Ribas, è rinata dopo aver vinto la battaglia contro il tumore all'utero. L'amore per il fidanzato Marco, di 17 anni più giovane, è stato più forte di qualsiasi cosa e a "Pomeriggio Cinque" Ana Laura ha annunciato: "Ci sposeremo, non sappiamo ancora se davanti a un prete o a un sindaco".

Una nuova vita per la soubrette che ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, reality show e al film "Vita Smeralda".



E ora un importante cambiamento nella vita privata come ha confessato: "Non sono più presidentessa dell'Associazione zitelle italiane. Ma lo rimango nell'animo. Ancora non sappiamo se ci sposeremo davanti al prete o al sindaco. Comunque al pensiero di sposarmi mi sento ancora a disagio specialmente se lo faccio adesso che ho più di 40 anni e meno di 50!".