foto Dal Web 19:55 - "Inizia sotto i migliori auspici la nuova stagione televisiva d'autunno di Iris. La rete gratuita diretta da Giuseppe Feyles ha chiuso il mese di settembre in testa alla classifica delle reti digitali free nazionali in prima serata". Mediaset sottolinea dal 1° settembre al 1° ottobre "Iris risulta la nuova rete più vista in Italia in prime time sul totale pubblico con 317.800 spettatori medi (1.25% di share)".

In una nota, Mediaset aggiunge che il primato attuale risulta "ancora più significativo se confrontato con gli ascolti del settembre 2011 quando Iris era sempre leader in prima serata (228.500 spettatori, 0.92% di share) ma in uno scenario molto meno affollato e competitivo: oggi sono 13 le nuove reti digitali nazionali rilevate dall'Auditel". Infine, rispetto al settembre scorso, Iris ha aumentato i suoi spettatori del 39.1%.