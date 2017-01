Sono iniziate le lezioni de "La Scimmia"

foto Tgcom24 Correlati ECCO I PRIMI STUDENTI

NUMERI E CURIOSITA'

IL SITO UFFICIALE

I PRIMI SCHERZI 16:55 - I ventidue alunni de "La Scimmia" hanno fatto il loro ingresso nella scuola speciale di Italia 1. Ventidue ragazzi in cerca di riscatto tra lezioni con professori illustri e momenti di pausa. Di loro ne rimarranno sedici. Appuntamento su Italia 1 sabato 6 ottobre alle 14 con Giulia Bevilacqua che farà il resoconto mentre la striscia quotidiana è da lunedì a venerdì alle 17.45. Le telecamere seguiranno gli studenti fino al diploma. - I ventidue alunni de "La Scimmia" hanno fatto il loro ingresso nella scuola speciale di Italia 1. Ventidue ragazzi in cerca di riscatto tra lezioni con professori illustri e momenti di pausa. Di loro ne rimarranno sedici. Appuntamento su Italia 1 sabato 6 ottobre alle 14 con Giulia Bevilacqua che farà il resoconto mentre la striscia quotidiana è da lunedì a venerdì alle 17.45. Le telecamere seguiranno gli studenti fino al diploma.

I professori protagonisti de "La Scimmia" che hanno accolto i ragazzi sono: Walter Siti – Preside, Niccolò Agliardi - Musica, Silvana Grasso – Latino e greco, John Peter Sloan – Inglese, Federico Starnone – Matematica e fisica, Errico Buonanno – Italiano e Edoardo Camurri – Storia e filosofia.



Sul sito ufficiale è apparsa la scheda della giornata di martedì 2 ottobre, serratissima e ricca di lezioni. La sveglia e la colazione sono alle 7.30, poi alle 8.30 lezioni di matematica con intervallo alle 10. Si riprende con l'arte alle 10.15 e ancora intervallo alel 11.45. Si continua con Storia e Filosofia alle 12. Pausa pranzo alle 13.30 e si riprende alle 15 con Educazione Civica. Infine non mancano le attività sportive e dunque lezione di danza alle 17 per poi cenare alle 18.30.



Gli studenti che al termine di quest'anno avranno ottenuto i migliori risultati, vinceranno una borsa di studio per l'Università da 25 mila euro o una somma di denaro per sviluppare un'idea imprenditoriale. In caso di necessità la casa di produzione provvederà a fornire due insegnanti locali agli studenti.



Si possono seguire le vicende dei ragazzi iscrivendosi alla pagina fan su Facebook, tramite il twitter ufficiale @lascimmiaweb e il sito www.lascimmia.mediaset.it. C'è anche una radio ufficiale del programma "RadioScimmia" ascoltabile gratuitamente anche da mobile e da Web.