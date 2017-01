Arrivano i gangster di "Birdwalk" Empire

13:32 - Nucky Thompson, il gangster interpretato sul piccolo schermo da Steve Buscemi, ha un nuovo rivale ad Atlantc City: il pericoloso Nucky 'Ducky'. I pupazzi di Sesame Street hanno infatti confezionato una simpatica parodia della serie tv dell'HBO "Boardwalk Empire", ribattezzata per l'occasione "Birdwalk Empire". Protagonisti un gruppo di loschi paperi, che tengono in pugno la città con l'uso della violenza e giochi di potere.

In pieno stile Muppets, le gang rivali si affrontano sul "Birdwalk" di Atlantic City per rivendicare il proprio potere sulla città. Da una parte il boss Nucky 'Ducky' e l'anatra 'Mallard' Capone, con il suo seguito di scagnozzi-paperi, dall'altra il pericoloso 'Clucky' Luciano, a capo di una banda di gallinacei.



Sulle loro tracce l'agente federale Van 'Cuckoo' (un cuculo), che cercherà di riportare la pace e la giustizia tra gli uccelli. Il mondo dei Muppets prende di mira "Boardwalk Empire", la fortunata serie tv dell'HBO ambientata negli anni del proibizionismo.



"Boardwalk Empire" segue le vicende dell'ambizioso Nucky Thompson (Steve Buscemi), un politico corrotto che tiene sotto scacco Atlantic City grazie ai suoi legami con la malavita. Tra i suoi interlocutori i boss della mafia italo-americana Al Capone (Stephen Graham) e Lucky Luciano (Vincent Piazza). A mettergli i bastoni tra le ruote l'irreprensibile agente Nelson Van Alden (Michael Shannon), che tenta di tutto per smascherarlo.