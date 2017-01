Garko: "Preparatevi ai colpi di scena"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET 11:05 - Con "L'onore e il rispetto 3" ha fatto un boom di ascolti regalando a Canale 5 sei milioni di telespettatori, e mentre martedì 2 ottobre arriva l'ultima puntata della fiction con Giuliana De Sio, Gabriel Garko spiega a "Tv Sorrisi e Canzoni" il segreto del successo: "E' un cocktail di sentimenti, c'è amore, vendetta, passione e morte. Ci saranno colpi di scena" - Con "" ha fatto un boom di ascolti regalando asei milioni di telespettatori, e mentre martedì 2 ottobre arriva l'ultima puntata della fiction conspiega a "" il segreto del successo: "E' un cocktail di sentimenti, c'è, passione e morte. Ci saranno colpi di scena"

"I buoni non mi piacciono, anzi mi annoiano - racconta l'attore - Il cattivo mi fa sentire le farfalle nello stomaco. Il proibito, il non lecito. L'amante deve essere quello che ti prende e ti strapazza".



Ma quanto pesa il fattore estetico dell'attore nel successo della fiction? "Non spiega niente, chi vuole vedermi può digitare il mio nome sul computer e guardarsi centinai di immagini, perché dovrebbe sopportarmi per due ore in tv?". All'ultima puntata arriva il colpo di scena: "E' la forza di questa serie, lasciarti senza parole e con una gran voglia di vedere la prossima edizione". Che si girerà presto.



I DVD IN EDICOLA

Dal 2 ottobre arriva in edicola il primo di una collezione di 3 dvd, editi da Fivestore, permetterà ai numerosi telespettatori di ripercorrere l’appassionante storia della fiction di successo di Canale 5, "L'Onore e il Rispetto 3". La prima uscita contiene: il dvd con i primi due episodi, il fascicolo con le sinossi, le foto e gli approfondimenti sui personaggi. Il piano editoriale si compone di tre uscite: la prima il 2 ottobre 2012, la seconda il 16 ottobre e la terza il 23 ottobre, nelle edicole di tutta Italia, al prezzo di Euro 9,90 ciascuna.