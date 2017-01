Liam Neeson si mette a nudo contro il cancro

foto Da video Correlati IN FAVORE DELLE DONNE

"CATTIVO" DI HOLLYWOOD 10:24 - Liam Neeson, che ne "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" interpretava il demone Ra's al Ghul, ha abbandonato i panni di cattivo spogliandosi per una buona causa nello studio dell' "Ellen Show". L'attore 60enne si è infatti improvvisato "bersaglio umano" per guadagnare 20.000 $ da destinare alla ricerca contro il tumore al seno. Il pubblico - per l'occasione tutto femminile - ha apprezzato la simpatia di Neeson e il suo fisico, non proprio scultoreo. , che ne "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" interpretava il demone Ra's al Ghul, ha abbandonato i panni di cattivonello studio dell' "". L'attore 60enne si è infatti improvvisato "" per guadagnare. Il pubblico - per l'occasione tutto femminile - ha apprezzato la simpatia di Neeson e il suo fisico, non proprio scultoreo.

In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la padrona di casa Ellen DeGeneres ha ospitato nel suo talk show l'attore Liam Neeson, che si è prestato ad un simpatico gavettone per beneficenza.



Neeson si è presentato in studio coperto da un accappatoio rosa che si è poi tolto tra le grida del pubblico, per l'occasione formato interamente da donne. L'attore, con indosso solo un paio di boxer fucsia, è poi entrato in un cilindro di vetro per sottoporsi alla "penitenza". Davanti a lui Ellen e una donna del pubblico hanno iniziato a lanciare alcune palline contro un bersaglio rosa.



Non appena il colpo è andato a segno, l'attore è stato colpito da una cascata d'acqua. Un sacrificio a fin di bene; grazie a lui, infatti, lo sponsor dello show (un'azienda fotografica) ha destinato ben 20.000$ alla ricerca contro il tumore al seno.