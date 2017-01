Barbara d'Urso: "Vi racconto Carmelita"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati REGINA DELLA TV 09:12 - Non stacca mai la spina e dopo quasi tre ore di diretta a "Pomeriggio Cinque" fissa l'intervista alle 19.30, nel camerino, dopo la riunione serale con gli autori. Barbara d'Urso da poco è tornata al timone del suo programma, ma questa estate, complice la pausa di tre mesi, ha lanciato il blog, Carmelita e Barbara", racconta a Tgcom24. - Non stacca mai la spina e dopo quasi tre ore di diretta a "" fissa l'intervista alle 19.30, nel camerino, dopo la riunione serale con gli autori.da poco è tornata al timone del suo programma, ma questa estate, complice la pausa di tre mesi, ha lanciato il www.carmelita.it , in cui si racconta tra vacanze, libri, cucina e benessere. "In me convivono due donne,e Barbara", racconta a

Barbara, come è nata l'idea del blog?

Intanto devi sapere che fino a un anno e mezzo fa non sapevo usare il computer. Non sapevo neppure mandare una mail. Un giorno Paolo Liguori mi ha spronato, creandomi un profilo Twitter (ha oltre 222mila followers, ndr), perché Facebook per me è già più complicato, e da allora è nato l'amore per il Web.



E quindi hai pensato a un blog...

Questa estate ho avuto tre mesi di vacanza, così visto che non riesco a stare ferma un attimo, ho pensato di raccontarmi, nella quotidianità.



Tratti argomenti seri ma anche frivoli...

Spazio dai matrimoni gay, e io sono assolutamente a favore, alla cucina, con le mie marmellate. E poi ci sono gli esperti, dal professor Romolo Apolloni a Nicola Sorrentino ecc , che intervengono e danno consigli.



In questo modo interagisci direttamente con i tuoi ammiratori?

Diciamo che cerco di informali il più possibile, purtroppo non riesco a rispondere a tutti, non ho davvero il tempo per farlo, però leggo tutte le cose che mi scrivono.



Il blog è legato anche al social di Pomeriggio Cinque...

Sì, spesso commento le notizie della giornata. Sono contenta perché con 'Pomeriggio Cinque' siamo tornati alla grande. Con interviste esclusive, dal direttore del "Giornale" Alessandro Sallusti che ha scelto il mio programma per commentare la sentenza che lo manda in carcere a Renata Polverini. E ancora gli operai dell'Alcoa e dell'Ilva, io sono dalla loro parte. Siamo felici perché siamo zeppi di pubblicità e in un momento di crisi come questo è un segnale bellissimo.



Ho visto che fai anche delle recensioni di libri, ti è piaciuto "Cinquanta sfumature di grigio"...

L'ho trovato divertente. Alla fine è una storia d'amore. A me frustini e pratiche estreme fanno ridere, io ci ho visto il lato romantico, una storia di quelle che ti fanno dire "Perché io no?". Tutte le donne sognano Mister Grey.



E tu sentimentalmente come sei messa?

Sono piena di amici omosessuali. Che mi portano in giro nei locali per gay. Come faccio a trovare l'uomo della mia vita?



Forse perché hai questa immagine di donna forte, indipendente, che un po' impaurisce?

Ma io non sono così, ti prego scrivilo. Non sono dominatrice, ma sottomessa come Miss Steele (ride, ndr).



Hai scelto di chiamare il blog www.carmelita.it, che poi è il tuo vero nome, come convivono Carmelita e Barbara?

Sono due donne che convivono benissimo. Quando a 18 anni sono arrivata a Milano mi hanno chiesto subito di cambiare il nome, perché Carmelita, come mi chiamava la mia mamma, era un nome troppo terrone per loro. Così sono diventata Barbara. Ma io non ho mai dimenticato le mie origini. Barbara è la donna in tailleur che affronta temi seri, a volte drammatici, è la mia immagine pubblica. Carmelita sono io, che può permettersi di andare a fare la spesa in tuta e struccata, che può saltare, giocare e spesso anche piangere.

Santo Pirrotta