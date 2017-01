Littizzetto a Sanremo con Fazio

foto LaPresse 15:22 - La proposta, invece che con un diamante, è arrivata con un anello simbolico a forma di fiore, ma Luciana Littizzetto non ha saputo resistere e alla fine ha detto "sì". Insomma, ormai la riserva è sciolta, e la comica ha confermato la sua presenza sul palco di Sanremo al fianco di Fabio Fazio. - La proposta, invece che con un diamante, è arrivata con un anello simbolico a forma di fiore, manon ha saputo resistere e alla fine ha detto "sì". Insomma, ormai la riserva è sciolta, e la comica ha confermato la sua presenza sul palco dial fianco di

"Luciana vuoi tu condurre con me il prossimo festival di Sanremo?", le ha chiesto Fazio durante la trasmissione "Che tempo che fa". E la comica ha risposto ponendo subito le sue condizioni: "Se non rompi troppo i maroni".



E ha poi continuato: "La bionda e la bruna, l'alta e la magra, la bona e la bonazza, la scema, l'intellettuale, sarò per te il gabbiano che vola sopra l'Ariston e ti scagazza in testa. Prometto di amarti e rispettarti per cinque giorni della mia vita, ma appena si spengono le telecamere ti mando a stendere e me ne vado a fare bisboccia a Marsiglia".