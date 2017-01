Miley Cyrus nei panni dell'intrigante Bonnie

foto Afp Correlati LOOK AGGRESSIVO

Miley Cyrus si prepara a diventare una sensuale pistolera per "Bonnie e Clyde", la nuova serie tv di Lifetime. L'attrice è infatti in trattative per ricoprire il ruolo della fuorilegge Bonnie, mentre non si sa ancora il nome del novello Clyde. Il progetto si inserisce nel filone "biografico" del network che ha già all'attivo il biopic televisivo "Liz & Dick" - sulla vita di Liz Taylor - con protagonista Lindsay Lohan.

Lo show ripercorrerà in quattro episodi le violente scorribande che videro protagonisti Bonnie e Clyde, gli affascinanti criminali che terrorizzarono l'America degli anni '30. Se per il ruolo di Bonnie la conferma della Cyrus è quasi scontata, c'è ancora massimo riserbo per il protagonista maschile che interpreterà Clyde.



Non è la prima volta che lo show-biz si lascia sedurre dalla leggendaria coppia di fuorilegge, morti entrambi in un agguato nel 1934. Faye Dunaway aveva infatti prestato il volto a Bonnie in "Gangster Story", capolavoro di Arthurt Penn del 1967, ruolo che la rese celebre in tutto il mondo.