"C'è Posta per Te" vince la sfida del sabato

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati RISATE E COMMOZIONE 09:00 - Vola sempre più in altro "C'è Posta per Te" che con il 22.32% di share e 4.528.000 telespettatori si aggiudica il miglior risultato del sabato sera, costringendo il competitor Rai "Ti lascio una canzone" a fermarsi al 17.28% di share con 3.742.000 telespettatori. Ospiti in studio c'erano Totti con la moglie Ilary Blasi e Luca Argentero. - Vola sempre più in altro "" che con il 22.32% di share e 4.528.000 telespettatori si aggiudica il miglior risultato del sabato sera, costringendo il competitor Rai "Ti lascio una canzone" a fermarsi al 17.28% di share con 3.742.000 telespettatori. Ospiti in studio c'erano Totti con la moglie

Questo risultato permette a Canale 5 di aggiudicarsi il Prime Time con il 17.55% di share pari a 4 milioni 214 mila telespettatori e la seconda serata con il 23.12% pari a 2 milioni 885 mila telespettatori.



Nonostante “Affari Tuoi” con il pacco fino alla fine da un milione di euro abbia regalato 400 mila Euro e nonostante l’importante partita di campionato tra Roma e Juventus non c’è competitors che tenga per “C’è Posta per Te”, che ancora una volta vince.



Sul target commerciale (15-64 anni) il people show di Maria De Filippi vola al 23.96% di share, lasciando “Ti lascio una canzone” fermo a 11.36%, 13 punti percentuali indietro.



Alle ore 22:37 il people show di Maria De Filippi tocca i 5 milioni 883 mila telespettatori, mentre in chiusura alle 24:29 la share svetta al 37.94%.