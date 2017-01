Katie Holmes giudice in un talent sulla moda

foto Ap/Lapresse Correlati ELEGANTE E (TROPPO) PERFETTA 09:01 - La carriera di Katie Holmes ricomincia a decollare. L'ex moglie di Tom Cruise sarà tra i giudici del talent show sulla moda "Project Runway All Stars". E al fianco a lei ci saranno anche Kylie Minogue, Stacy Keibler e Liv Tyler. La trasmissione è uno spin-off di "Project Runway", il reality dove si sfidano gli stilisti in gara nel realizzare creazioni di moda. La seconda stagione della trasmissione comincerà il 25 ottobre. - La carriera diricomincia a decollare. L'ex moglie disarà tra i giudici del talent show sulla moda ". E al fianco a lei ci saranno anche. La trasmissione è uno spin-off di "Project Runway", il reality dove si sfidano gli stilisti in gara nel realizzare creazioni di moda. La seconda stagione della trasmissione comincerà il 25 ottobre.

Katie Holmes e la sua stilista Jeanne Young hanno presentato la nuova collezione intitolata "Holmes and Yang" alla settimana della moda di New York, optando per una presentazione anziché una vera sfilata per illustrare i loro modelli, in particolare corpetti e giacche di pelle nera.



"Sono onorata di presentare nella Grande Mela la mia collezione che riflette l'atmosfera rilassante in cui io e la stilista abbiamo lavorato", ha detto Katie, auspicando di avere un numero sempre maggiore di clienti per i suoi abiti".