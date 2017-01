Numeri e curiosità da "La Scimmia"

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:00 - Mediaset e la Taodue di Pietro Valsecchi avviano dal primo ottobre una sperimentazione assoluta: “La Scimmia”, il primo learning-show prodotto da una azienda televisiva italiana e pensato per la diffusione online. - Mediaset e la Taodue di Pietro Valsecchi avviano dal primo ottobre una sperimentazione assoluta: “La Scimmia”, il primo learning-show prodotto da una azienda televisiva italiana e pensato per la diffusione online.

CHE COS’È #LA SCIMMIA

“#La Scimmia” è un progetto televisivo ideato da Pietro Valsecchi che offre una seconda possibilità ad ex-studenti di scuola superiore che per diverse ragioni non sono riusciti a conseguire il diploma. Ogni giorno le lezioni avranno luogo all’interno di un reale Campus messo a disposizione di una vera classe di studenti che sarà seguita da insegnanti di qualità e accompagnata fino agli esami di maturità. L’obiettivo è un anno scolastico innovativo sia nei metodi di apprendimento sia nel linguaggio. In cattedra un gruppo di professori con sistemi di insegnamento appassionanti e spettacolari. Oltre alle materie ufficiali del programma didattico, sono previste anche una serie di attività volte a stimolare la personalità e i talenti di ogni diplomando. Non mancheranno momenti di discussione collettiva e sezioni dedicate alla lettura di quotidiani e di libri. Molti gli ospiti esterni che entreranno nel campus per tenere lezioni fuori programma in un clima stimolante.



PROGRAMMAZIONE WEB E TV

Da lunedì 1 ottobre su www.lascimmia.it, tutta la vita didattica nel Campus sarà fruibile in rete. Il progetto ideato da Pietro Valsecchi è infatti realizzato con qualità, professionalità e investimenti di standard televisivo, ma nasce e si sviluppa online. Mediaset ha da sempre investito con grande convinzione sul web: massima libertà di accesso, interattività, scelta e disponibilità 24 ore su 24 dei contenuti che interessano. E mai come in questa occasione internet rappresenta la piattaforma ideale per mettere a disposizione di tutti un vero servizio on demand per vedere, rivedere o approfondire il momento della giornata scolastica che realmente interessa: dalla lezione di latino a matematica, da storia a letteratura italiana. In più, per assicurare la massima visibilità e informare il grande pubblico, Mediaset proporrà finestre televisive di “#La Scimmia” su Italia 1, la rete in sintonia con il pubblico giovane.Ogni sabato, a partire dal 6 ottobre, andrà in onda un approfondimento settimanale alle ore 14 e, da lunedì 8 ottobre, una striscia quotidiana sulla vita nel Campus alle ore 17.45.



OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il 20% circa degli studenti italiani iniziano ma non concludono le scuole superiori. Non solo per motivi gravi o drammatici ma anche per difficoltà di apprendimento, pigrizia, poca inclinazione allo studio, non integrazione nella classe o desiderio di entrare subito nel mondo del lavoro per guadagnare qualcosa e tante altre cause personali. In seguito, tuttavia, molti di loro si pentono dell’interruzione, capiscono di avere perso una grande opportunità ma hanno un comprensibile imbarazzo a rientrare a scuola. “#La Scimmia” è rivolto anche a tutti i ragazzi in queste condizioni grazie alle lezioni disponibili online. Se servirà a far venire voglia anche a solo uno di loro di provare a sostenere la prova di maturità da privatista avremo fatto centro. Infine, il progetto ideato da Pietro Valsecchi può essere utile anche ai genitori con figli alle superiori, padri e madri spesso in difficoltà a seguire gli studi dei loro ragazzi: nozioni dimenticate, nuove materie, approcci didattici diversi rispetto a un tempo. Anche per loro “#La Scimmia” può essere una facile occasione per un’utile rinfrescata.