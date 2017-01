Suona la campanella de "La Scimmia"

foto Olycom Correlati LA PRESENTAZIONE A ROMA

SUI BANCHI DI SCUOLA 15:41 - "La Scimmia" parte dal primo ottobre su Internet per poi svilupparsi su Italia 1 da sabato 6 ottobre alle 14 e striscia quotidiana da lunedì a venerdì alle 17.45. Le telecamere seguiranno gli studenti fino al diploma. Giulia Bevilacqua è la conduttrice, come ha rivelato Valsecchi, amministratore delegato Taodue. Sul sito www.lascimmia.it disponibili i primi video e l’ingresso dei 16 studenti che hanno superato le prove di ammissione nel campus. parte dal primo ottobre su Internet per poi svilupparsi su Italia 1 da sabato 6 ottobre alle 14 e striscia quotidiana da lunedì a venerdì alle 17.45. Le telecamere seguiranno gli studenti fino al diploma.è la conduttrice, come ha rivelato, amministratore delegato Taodue. Sul sito www.lascimmia.it disponibili i primi video e l’ingresso dei 16 studenti che hanno superato le prove di ammissione nel campus.

Giulia Bevilacqua, come ha annunciato, si cimenterà con il programma solo nella prima puntata: "Per me è una novità, sono un'attrice, devo capire se sono all'altezza, poi si vedrà". Il direttore di Italia 1 Luca Tiraboschi ha promesso: "Voglio essere il megafono de La scimmia, un progetto sicuramente rivoluzionario".



"Il linguaggio attraverso cui racconteremo tutto ciò sarà l’unico che conosco,- dice Valsecchi - quello della docu-fiction. La scelta della docu-fiction ci permetterà di mettere sempre al centro le emozioni, quelle dei ragazzi ma anche quelle che i nostri docenti sapranno trasmettere rendendo vive e appassionanti le materie di insegnamento. Un'altra grande novità di questo progetto è che vive realmente all'incrocio tra web e tv e consentirà un'interazione costante e fattiva tra il pubblico a casa e i ragazzi e gli altri ospiti della Scimmia".



La novità di questo programma è che saranno i telespettatori da casa attraverso il Web ad entrare realmente nel college che ospiterà i sedici studenti, comunicando con loro, proponendo storie, canzoni, video, e mantenendo un contatto continuo con tutto quello che succederà. Altre sorprese sono in agguato.



Ecco i professori protagonisti de "La Scimmia": Walter Siti – Preside, Niccolò Agliardi - Musica, Silvana Grasso – Latino e greco, John Peter Sloan – Inglese, Federico Starnone – Matematica e fisica, Errico Buonanno – Italiano e Edoardo Camurri – Storia e filosofia.



Walter Siti (saggista, ex docente universitario, autore di romanzi come "Troppi paradisi" e "Il contagio", ha appena pubblicato "Resistere non serve a niente") che spiega: "L'intento è rovesciare il concetto di reality riempiendo gli spazi vuoti: i ragazzi non si annoiano, vengono motivati, devono studiare perché solo se si impegnano possono raggiungere l'obiettivo".



La regia è di Roberto Burchielli che assicura: "Qui non ci sono telecamere nascoste, i ragazzi sanno sempre quando vengono ripresi". E in effetti le webcam saranno posizionate ad arte, durante lo svolgimento delle normali attività. I ragazzi saranno "rinchiusi", ma con la possibilità di uscire nel weekend, in un college della capitale per nove mesi e seguiti giorno per giorno dal corpo docenti. A questo si affiancheranno anche contributi e testimonianze di personaggi dello spettacolo. Tra questi Checco Zalone, gli attori de "I Soliti Idioti", Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi, e come annuncia Valsecchi anche Carlo Verdone.



Nel contempo ci sarà l'occasione di una serie di esperienze extrascolastiche. Gli studenti che al termine di quest'anno avranno ottenuto i migliori risultati, vinceranno una borsa di studio per l'Università da 25 mila euro o una somma di denaro per sviluppare un'idea imprenditoriale. In caso di necessità la casa di produzione provvederà a fornire due insegnanti locali agli studenti.



Si possono seguire le vicende dei ragazzi iscrivendosi alla pagina fan su Facebook, tramite il twitter ufficiale @lascimmiaweb e il sito www.lascimmia.mediaset.it. C'è anche una radio ufficiale del programma "RadioScimmia" ascoltabile gratuitamente anche da mobile e da Web.



