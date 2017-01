Ridge-Brooke, è di nuovo coppia

foto Olycom 12:23 - Ridge e Brooke di nuovo insieme. No, stavolta "Beautiful" non c'entra. Ronn Moss e Katherine Kelly Lang, infatti, si sono ritrovati a un vernissage romano. Le due star sono arrivate dopo l'una e mezza di notte ma si sono fatte notare lo stesso. Moss, di nuovo insieme. No, stavolta "" non c'entra., infatti, si sono ritrovati a un vernissage romano. Le due star sono arrivate dopo l'una e mezza di notte ma si sono fatte notare lo stesso. Moss, dopo aver chiuso definitivamente con la soap tv adesso si dedica alla musica e al suo gruppo rock "Player". E cerca casa in Italia.

Ronn sta finendo di registrare un album proprio in Italia, con la casa di produzione napoletana Frontiers Recors. "Mi piace molto l'Italia - ha detto recentemente - e mi piace molto in particolare la Toscana, così tanto che mi piacerebbe trovare una casa in affitto nella zona di Bolgheri, e magari stare lì qualche mese con la mia famiglia".



Una volta finita la registrazione dell'album, l'attore ormai cantante partirà per un tour con il suo gruppo, e attraverserà l'Italia e l'Europa.