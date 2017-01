La misteriosa e tragica morte di Johnny Lewis

foto Ap/Lapresse Correlati ATTORE MALEDETTO 12:42 - Johnny Lewis, Dennis nel telefilm "The O.C." e Kip in "Sons of Anarchy", è stato trovato morto a Los Angeles in circostanze misteriose. L'attore negli ultimi tempi aveva problemi con la droga e dimesso dalla clinica di disintossicazione era destinato a lavori di riabilitazione. Johnny viveva in affitto con una anziana signora che è stata trovata morta. Si suppone che l'attore abbia picchiato la donna e poi si sia buttato dal tetto. , Dennis nel telefilm" e Kip in "", è stato trovato morto a Los Angeles in circostanze misteriose. L'attore negli ultimi tempi aveva problemi con la droga e dimesso dalla clinica di disintossicazione era destinato a lavori di riabilitazione. Johnny viveva in affitto con una anziana signora che è stata trovata morta. Si suppone che l'attore abbia picchiato la donna e poi si sia buttato dal tetto.

Secondo le prime testimonianze raccolte dai vicini, la donna di 70 anni avrebbe urlato durante lo scontro con Lewis che aveva in mano un bastone. Poi il silenzio e l'attore è uscito di casa litigando con alcuni passanti.



Il corpo dell'attore è stato rivenuto per terra davanti casa, senza vita. Secondo le prime ipotesi l'uomo, sotto effetto di sostanza stupefacenti, sarebbe salito sul tetto lanciandosi per terra per togliersi la vita.



Da alcune indiscrezioni raccolte dalla Cnn, la scientifica di Los Angeles ha rivelato che Katherine Davis sarebbe morta in seguito a percosse sul cranio.



Lewis è stato al centro anche della cronaca gossip perché aveva avuto un flirt con la cantante Katy Perry.