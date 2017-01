"Benvenuti a Tavola" tra India ed Emilia

foto Olycom Correlati LE PRIME FOTO DAL SET 09:41 - Sono già partire le riprese di "Benvenuti a Tavola Nord vs Sud 2", la fiction di Canale 5 che è pronta a tornare in prima serata con 9 puntate. E se la new entry nel cast Vanessa Incontrada avrà il compito di "dare un tocco di cultura spagnola", i protagonisti Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio si spingeranno in India, dove incontreranno un guru della cucina locale (Kabir Bedi?). Ma ci sarà una particolare attenzione anche per l'Emilia. - Sono già partire le riprese di "", la fiction diche è pronta a tornare in prima serata con 9 puntate. E se la new entry nel castavrà il compito di "dare un tocco di cultura spagnola", i protagonistisi spingeranno in, dove incontreranno un guru della cucina locale (Kabir Bedi?). Ma ci sarà una particolare attenzione anche per l'

"Le riprese, con un coupe de theatre, si svolgeranno in parte anche in India - ha anticipato all'Ansa il produttore Pietro Valsecchi - dando così vita a una singolare miscela tra la cultura mediterranea e quella orientale. Così esporteremo il made in Italy".



Non solo. "Abbiamo riscritto parte della seconda serie per sostenere l'Emilia colpita dal sisma - ha proseguito -. Lo possiamo fare a modo nostro: dando massimo spazio e visibilità al parmigiano". Tra le new entry anche Federico Costantini, che ha già recitato ne "I Liceali" e "Come un delfino 2" e Fabio Troiano, impegnato anche in "Ris Roma 3 - Delitti Imperfetti".