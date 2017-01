"U&D", Laura tra Eugenio e Diego

foto Da video Correlati DURI ATTACCHI

IL GIUDIZIO DI GIANNI

DIEGO SARCASTICO 11:46 - Anche se non si è dichiarata apertamente, la sexy corteggiatrice mora Laura ha un interesse per Eugenio, il tronista operaio di "Uomini e Donne". Per conquistarlo cerca in tutti i modi di mettersi in luce, anche al costo di oscurare le sue rivali. E proprio a causa di alcune "bugie", il 26enne di Cremona la mette da parte. Ma l'altro tronista Diego la sceglie per l'esterna, anche se la diretta interessata non vuole. - Anche se non si è dichiarata apertamente, la sexy corteggiatrice moraha un interesse per, il tronista operaio di "". Per conquistarlo cerca in tutti i modi di mettersi in luce, anche al costo di oscurare le sue rivali. E proprio a causa di alcune "bugie", il 26enne di Cremona la mette da parte. Ma l'altro tronistala sceglie per l'esterna, anche se la diretta interessata non vuole.

Laura esce in esterna con Eugenio e cerca di fargli capire in tutti i modi che gli piace: "Appena ho sentito che fai l'operaio sono stata felice, sono stata l'unica ragazza a fare salti di gioia".



In studio però le altre ragazze la smentiscono. Non solo, l'altra corteggiatrice Elena racconta che Laura vede ancora un suo ex, che non sa della sua partecipazione al programma. Eugenio crede alla versione della "spia" e non la invita per la seconda esterna. Cosa che al contrario fa Diego.



Ma la corteggiatrice non ci sta: "Anche se siamo coretggiatrici siamo donne, essere barattata così dagli uomini non mi piace". E si rifiuta di uscire con il napoletano: "Io sono qui per Eugenio". Maria De Filippi però le spiega che per regolamento deve uscire con il tronista. Cosa succederà?



CONTINUA IL SUCCESSO DI UOMINI E DONNE

Il talk dei sentimenti “Uomini e Donne” si conferma leader nella sua fascia di programmazione pomeridiana. Giovedì 27 settembre “Uomini e Donne” con 2.035.000 telespettatori ha battuto ancora una volta il competitor di Raiuno “La Vita in Diretta - Buon pomeriggio Italia” in valori assoluti, sovrapposizione e target commerciale. In sovrapposizione dalle ore 15.21 (ora di inizio di “La Vita in Diretta - Buon pomeriggio Italia”) alle ore 15.54 (ora di chiusura di “Uomini e Donne”) “Uomini e Donne” registra il 17.68% di share, mentre “La Vita in Diretta, - Buon pomeriggio Italia” si ferma al 16.65% di share. Sul target commerciale (15-64 anni) “Uomini e Donne” vince ancora con il 20.07% di share e supera di ben 9 punti percentuali il competitor Rai, che non va oltre il 11.26%.