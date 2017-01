A "Supercinema" Morandi ieri e oggi

foto Ufficio stampa 13:31 - Venerdì 28 settembre alle 23.30, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema", rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset. Gianni Morandi racconta il suo ruolo di cattivo nel film "I padroni di casa" prossimamente nelle sale cinematografiche e ripercorre la sua carriera d’attore: dai musicarelli Anni 60 ad oggi. - Venerdì 28 settembre alle 23.30, nuovo appuntamento sucon "", rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset.racconta il suo ruolo di cattivo nel film "I padroni di casa" prossimamente nelle sale cinematografiche e ripercorre la sua carriera d’attore: dai musicarelli Anni 60 ad oggi.

Le ex top model più belle e famose del mondo sono protagoniste di "About the face", il documentario in cui si rivelano i segreti del mondo della moda. "Dopo le prime sfilate ero diventata così magra che mia madre, incontrandomi, mi passò davanti senza neppure riconoscermi" racconta Carol Alt.



E ancora Isabella Rossellini: "Paura d'invecchiare? Mia madre (Ingrid Bergman, ndr) diceva che invecchiare significa avere una lunga vita. Per questo io non temo le rughe!". Infine, l'ottantunenne Carmen dell'Orefice, ancora corteggiatissima dai fotografi, confessa: "Se ho fatto un lifting? La risposta è: se il soffitto di casa vostra minacciasse di crollare, voi non lo riparereste?".