Heidi Klum è la star degli Mtv Ema

foto Ap/Lapresse Correlati CON LA GUARDIA DEL CORPO

DAVVERO SEXY 11:41 - Chiacchierata per la sua vita privata, Heidi Klum sarà la star degli degli Mtv Ema. La famosa modella, che recentemente ha ufficializzato la sua storia con la sua guardia del corpo, sarà infatti la presentatrice dell'edizione 2012 che quest'anno si svolgerà domenica 11 novembre a Francoforte, alla storica Festhalle. - Chiacchierata per la sua vita privata,sarà la star degli degli. La famosa modella, che recentemente ha ufficializzato la sua storia con la sua guardia del corpo, sarà infatti la presentatrice dell'edizione 2012 che quest'anno si svolgerà domenica, alla storica Festhalle.

In attesa di conoscere tutto il cast, si può continuare a votare per gli artisti in nomination nella varie categorie su www.mtvema.com. Nelle candidature Rihanna è in testa con 6 nomination, segue Taylor Swift con 5, entrambe per Best Pop, Best Female e per la nuova categoria Best Look che premierà chi più si distingue per stile nel panorama musicale.



Rihanna è anche in lizza per Best Song, Best Video (con We Found Love") e Biggest Fans, Taylor Swift invece per Best Live e Best World Stage. Justin Bieber avrà l'opportunità di riconfermarsi nelle categorie Best Male e Best Pop e cercherà di aggiudicarsi anche Best World Stage e Biggest Fans, mentre Katy Perry gareggerà per Best Female, Best Pop, Best Video (con "Wide Awake") e Biggest Fans.



Inoltre, con il grande ritorno ai vertici delle classifiche della musica elettronica, quest'anno Mtv ha reintrodotto la categoria Best Electronic per onorare i più grandi nomi di questo genere. Club Dogo, Cesare Cremonini, Emis Killa, Giorgia e Marracash sono invece in nomination per il Best Italian Act, categoria votabile fino al 14 ottobre quando verranno decretati i vincitori locali.