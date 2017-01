Ris Roma 3, riecco la Banda del Lupo

- Dieci puntate, in prima serata, su. Da mercoledì 3 ottobre torna "" con - tra gli altri -. La serie tv regalerà nuovi avvincenti storie, con ladelche torna alla ribalta e non si accontenta più di rapine, ma vuole vendetta.

Questa edizione della serie sarà sempre incentrata sulle indagini scientifiche, però a causa della "caccia all’uomo" messa in atto dai Ris nei riguardi della Banda, avrà diversi momenti più di azione poliziesca che di detection.

Due elementi ricorrenti saranno la vendetta e il voltafaccia: entrambi saranno dinamiche messe in atto dal Lupo, e questo provocherà ripetuti colpi di scena, oltre che mettere a dura prova la fiducia dei Ris nelle proprie capacità, ed esporli ad atroci sconfitte e brutte figure.

Come in passato, i casi di puntata sono a loro volta spesso ispirati a vicende realmente accadute, oppure trattano questioni di grande attualità: ad esempio la disoccupazione, la violenza sulle donne, la pedofilia. Infine, grandi sommovimenti ci saranno nelle vite private dei nostri protagonisti: evidentemente non c’è pace per chi è costretto a vivere sempre in prima linea.