"U&D", dolce regalo per il tronista

foto Da video Correlati COCCOLE E TENEREZZE 16:26 - Alla prima esterna di "Uomini e Donne" tra Andrea e Jessica scatta subito un regalo. La bella corteggiatrice, infatti, dona un braccialetto al tronista e gli chiede di tenerlo con sé, fino a quando continuerà ad avere interesse per lei. Ma il gesto viene subito criticato dalle rivali e giudicato "eccessivo" persino dal diretto interessato. - Alla prima esterna di "" trascatta subito un. La bella corteggiatrice, infatti, dona unal tronista e gli chiede di tenerlo con sé, fino a quando continuerà ad avere interesse per lei. Ma il gesto viene subito criticato dalle rivali e giudicato "eccessivo" persino dal diretto interessato.

"Questa storia del braccialetto mi sembra un gesto forte", interviene Sara. E Andrea è d'accordo con lei, tanto che in studio fa notare di non aver indossato il bracciale: "Anche perché mi va stretto". Jessica è comunque felice che il tronista lo tenga in tasca.



Intanto tra Eugenio e Laura cresce l'intesa, tanto che il tronista-operaio la sceglie per una seconda esterna. Anche dopo la segnalazione della siciliana Elena, che in trasmissione rivela: "Laura mi ha detto che ha già un fidanzato, che non sa della sua partecipazione al programma". Lei naturalmente nega, ma il tronista la mette alla prova: "Ti voglio rivedere, ci guarderemo negli occhi".