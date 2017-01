Francesca Chillemi: "Tradita, ora sono single"

foto Olycom Correlati LATO B "PESANTE"

Dopo il concorso di Miss Italia, vinto nel 2003, Francesca Chillemi è diventata una delle protagoniste delle fiction tv. Tanto successo sul lavoro, ma nella vita privata le cose non procedono proprio a gonfie vele. A "Diva e Donna", infatti, l'attrice racconta di aver sofferto molto per amore: "Sono single, in passato non sono riuscita a perdonare i tradimenti del mio lui, è la cosa più difficile da fare".

Su Raiuno è protagonista di "Sposami" con Daniele Pecci: "E' bellissimo e ironico, ma per fortuna non è scattato nulla tra noi, i colpi di fulmine sono la rovina dei set". Un attore che la intriga è Robert Redford: "Ha un fascino incredibile, non c'è nessuno che sia riuscito ad eguagliarlo".



Ma Francesca preferisce un compagno che non lavori nel mondo dello spettacolo: "Ho avuto una storia con un collega (Francesco Scianna, ndr) e non ha funzionato". La Chillemi non si sente bella: "Ci sono dei momenti in cui non mi piaccio per niente, sembro forte, ma ho poca autostima e nascondo fragilità assolute".