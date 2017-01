Geppi Cucciari felice e molto innamorata

foto Ufficio stampa Correlati BELLEZZA DA 10 E LODE 11:29 - In tasca ha una laurea in Giurisprudenza, ma si è sentita più a suo agio su un palco che in uno studio notarile. E' Geppi Cucciari che sta portando alta la bandiera della donna "normale" in tv. "Ho imparato a valorizzare il bello che ho e a nascondere quello che mi rende insicura - confessa a "Chi" - Tutte possono provare a conquistare il mondo, da Elle Macpherson a una come me". E racconta di come ha conquistato il suo Luca. - In tasca ha una laurea in Giurisprudenza, ma si è sentita più a suo agio su un palco che in uno studio notarile. E'che sta portando alta la bandiera della. "Ho imparato a valorizzare il bello che ho e a nascondere quello che mi rende insicura - confessa a "" -, da Elle Macpherson a una come me". E racconta di come ha conquistato il suo Luca.

Geppi conduce alle 19.20 su La7 "G' Day" portando alla ribalta un nuovo tipo di donna, che riesce ad essere affascinante con intelligenza e ironia, senza per forza spogliarsi.



"La mia famiglia voleva che mi laureassi - confessa - Quegli anni mi hanno temprato. Di giorno lavoravo nello studio di un notaio, la sera facevo cabaret. E' nato tutto così".



Una vita fatta di sacrifici e costanza, doti che l'hanno aiutata anche a conquistare il fidanzato Luca: "Io e Luca eravamo amici da sei anni ma il tempo non era dalla nostra. Eravamo lontani, ma sempre presenti uno nella vita dell'altra. Devo ammettere che lui era il genere d'uomo che mi sarei augurata di trovare".



Un amico affettuoso, quindi, che si è trasformato con il tempo in qualcosa di più profondo. "C'è sta un mix di seduzione e persuasione anche da parte mia.- racconta la Cucciari - A quarant'anni corri un po' il rischio di andare per saldi sentimentali. Non è il mio caso: a quest'età sento di avere tutto quello che volevo a venti e a trenta".