"The Voice" in Italia ed è caccia ai giudici

- Negli Stati Uniti è un grande successo, grazie anche a giudici come, dopo rinvii per budget, arriva in Italia. Secondo le indiscrezioni raccolte da Tgcom24,sarà uno dei giudici prescelti mentre sembrano sfumate le trattative perdei. Le sorprese sono in agguato mentre si cercano anche volti nuovi della musica italiana da affiancare a Morandi.

Il meccanismo delle trasmissione è semplice. Quattro giudici selezionano i propri concorrenti ascoltandoli voltati di spalle. Se una voce convince premono un buzz, la sedia si gira e vedono finalmente viso e fisico del prescelto. Se più di un giudice sceglie lo stesso cantante sarà proprio quest'ultimo a indicare con quale capogruppo vuole entrare in squadra.



In America per tre edizioni ci sono fissi giudici del calibro di Adam Levine, Blake Shelton, Cee Lo Green e Christina Aguilera. Questi ultimi due saranno poi sostituiti nella quarta edizione da Usher e Shakira, in dolce attesa.



Giancarlo Leone, direttore intrattenimento della Rai, aveva già annunciato su Twitter che lo show sarebbe arrivato presto su Rai Due. Infatti la partenza prevista è per l'inizio del 2013 in sostituzione de "L'Isola dei Famosi", che pure buoni ascolti aveva registrato lo scorso anno.



Per la direzione artistica si è fatto il nome di Gianmarco Mazzi, lo ha anticipato il settimanale Chi, che ha curato fino allo scorso anno Il Festival di Sanremo. Per ora Mazzi è impegnato negli ultimi dettagli del grande show di Celentano, in onda su Canale 5 l'8 e il 9 ottobre dall'Arena di Verona, ma il suo nome sembra essere sicuro.

Ci sarebbe già il nome di uno dei quattro giudici ossia Gianni Morandi, indicato in un primo momento come conduttore. Il ruolo dei giudici è fondamentale per la riuscita dello show. Elementi importanti sono l'importanza del nome dell'artista e la sua capacità di interagire con gli altri colleghi, come è successo in America tra Christina Aguilera e Adam Levine che si sono punzecchiati parecchio e poi sono finiti a duettare in "Moves Like Jagger".



Secondo altre indiscrezioni raccolte, si punta anche su giovani artisti della scena musicale italiana da inserire in una della quattro ambite poltrone. Potrebbe essere sia del mondo pop che del rap. Ma si punta anche sui nomi storici della musica italiana, sempre che siano disposti a metterci la faccia.