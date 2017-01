Le veline: "Non siamo raccomandate"

foto LaPresse Correlati LA MORA E LA BIONDA

PRIMO STACCHETTO

GUARDA IL VIDEO 10:53 - Non vogliono essere etichettate come donne-oggetto e le nuove veline di "Striscia la Notizia" mettono i puntini sulle "i". Oggi" sulle voci di raccomandazioni di Silvio Berlusconi, presunto amico del papà di Alessia, la mora replica: "L’ho visto a L’Aquila dopo il terremoto, io e la mia famiglia vivevamo in una tendopoli. Mai stato nostro ospite".

- Non vogliono essere etichettate come donne-oggetto e le nuove veline di "" mettono i puntini sulle "i". Alessia e Giulia si ribellano ai cliché della velina col calciatore. E alla domanda di "" sulle voci di raccomandazioni di Silvio Berlusconi, presunto amico del papà di Alessia, la mora replica: "L’ho visto a L’Aquila dopo il terremoto, io e la mia famiglia vivevamo in una tendopoli. Mai stato nostro ospite".

Alessia Reato, ex schedina di "Quelli che il calcio" è fidanzata con Andrea da due anni: "Abbiamo lo stesso tatuaggio, il simbolo dell'infinito", mentre Giulia Calacaterra ha partecipato alle selezioni di Miss Italia nel 2011 ed è fidanzata da un anno e mezzo con "Massi": "Siamo felici ma è presto per andare a convivere".



Entrambe sanno che c'è molto da lavorare: "Se fossimo donne-oggetto non ci farebbero studiare tanto. Investono su di noi con corsi di ballo, dizione, recitazione, ci consigliano anche libri da leggere. Ora ce la metteremo tutta per dimostrare che siamo brave. E basta con lo stereotipo della velina col calciatore. Solo il 20 per cento delle veline è stato con un calciatore. In realtà tutte fantasticano di andare in televisione. A qualcuna passa, altre ci provano e non ce la fanno. Noi ci siamo riuscite".



STRISCIA VINCE ANCORA NELL’ACCESS PRIME TIME

Straordinari ascolti per Striscia la Notizia che ieri, martedì 25 settembre 2012, nonostante l’anticipo di campionato Fiorentina-Juventus, è risultato programma più visto dell’access prime time con 5.703.000 spettatori, pari al 19.99% di share, superando di oltre 1 milione di spettatori il competitor di Raiuno “Affari Tuoi”, fermo a 4.588.000. Sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programma dell’access prime time di Canale 5 ha ottenuto il 22.77% di share, superando di oltre 11 punti il competitor Rai.