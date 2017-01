Pacey e Joey di "Dawson's Creek" ancora amici

13:37 - Pacey e Joey ossia i due ragazzi che hanno vissuto una delle storie più tormentate della storia della tv. Accadeva nel telefilm cult "Dawson's Creek" ed erano gli anni 90. Joshua Jackson e Katie Holmes che hanno prestato il volto a quei due personaggi si sono sentiti recentemente al telefono. Lo ha confessato Joshua al talk show "George Stroumboulopoulos Tonight" ma assicura "siamo solo amici".

"In realtà ci siamo sentiti come vecchi amici, - ha spiegato Joshua durante la trasmissione tv - tipo ‘Oh, ciao come stai? Che cosa sta succedendo?’ Ho avuto un bambino… E ’stato molto carino, in realtà".



I due non si sentivano da diversi anni ed hanno condiviso il set di "Dawson's Creek" nel pieno della loro adoloscenza. Qualche maligno ha subito messo in giro la voce che tra i due c'è stato un ritorno di fiamma, ma Joshua in realtà è felicemente innamorato della sua compagna, l'attrice Diane Kruger.