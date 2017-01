Thyago: "Scappo in Brasile per una telenovela"

foto Ufficio stampa Correlati SULL'ISOLA PALPAVA LE RAGAZZE 12:33 - Dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi e al film di Leonardo Pieraccioni "Finalmente la felicità", il modello e aspirante attore Thyago Alves torna in Brasile per recitare in una telenovela. Single da poco per Thyago è arrivato il momento di rimettersi in discussione. "Ma non è un addio all'Italia", ha detto a DiPiù Tv. - Dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi e al film di Leonardo Pieraccioni "", il modello e aspirante attoretorna in Brasile per recitare in una telenovela. Single da poco per Thyago è arrivato il momento di rimettersi in discussione. "Ma non è un addio all'Italia", ha detto a DiPiù Tv.

"Continuerò a lavorare anche qui, però mi piacerebbe che nel mio Paese mi conoscessero un po' di più. Ho dei progetti: sto cercando di lavorare lì e qui. Noi brasiliani, quando stiamo per troppo tempo lontani da casa, soffriamo di 'saudade'. Una parola portoghese che significa nostalgia: di casa, dei parenti, di tutto". Intanto nella telenovela per Rede Globo Thyago sarà "un ragazzo che soffre per amore".



Ed effettivamente il modello ha sofferto per amore: "Avevo una fidanzata, Federica. Purtroppo ci siamo lasciati. Le relazioni sono difficili... Con il tempo i sentimenti possono cambiare e anche le persone cambiano. Non lo so esattamente, per la verità, ma per noi qualcosa era cambiato, Siamo arriati a un punto in cui non l'aiutavo più a stare bene e lei neppure mi aiutava a stare bene. Abbiamo parlato ci siamo reciprocamente confessati questa cosa e abbiamo deciso che forse era meglio prendersi una pausa di riflessione".