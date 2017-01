Secondo figlio per Sarah Michelle Gellar

foto Ap/Lapresse Correlati STELLA DELLA TV 11:33 - Fiocco blu in casa dell'ex ammazza-vampiri Sarah Michelle Gellar, che la scorsa settimana ha dato alla luce il suo secondo figlio, avuto dal marito Freddie Prinze Jr. "Sarah Michelle e Freddie Prinze, Jr. sono entusiasti di annunciare che hanno dato il benvenuto ad un bel maschietto, la scorsa settimana" ha fatto sapere un portavoce della coppia al magazine "U.S. Weekly". La coppia ha già una figlia, Charlotte, di tre anni. - Fiocco blu in casa dell'ex ammazza-vampiri, che la scorsa settimana, avuto dal marito. "Sarah Michelle e Freddie Prinze, Jr. sono entusiasti di annunciare che hanno dato il benvenuto ad un bel maschietto, la scorsa settimana" ha fatto sapere un portavoce della coppia al magazine "". La coppia ha già una figlia, Charlotte, di tre anni.

"Mamma e bambino stanno bene - a fatto sapere il portavoce della coppia - E Charlotte è molto entusiasta di essere diventata la sorella maggiore".



"Continuano ad uscire insieme due fidanzatini e hanno una vita normale - ha rivelato una fonte a "Us Weekly" - Entrambi arrivano da Hollywood e amano il loro lavoro, ma la vita privata ha la priorità su tutto".



Sarah Michelle e Freddie Prinze Jr. si erano conosciuti nel 1997 sul set di "So cosa hai fatto" e si erano sposati in Messico nel 2002. Si tratta del secondo figlio per la Gellar, che nel 2009 era diventata mamma di Charlotte.