Striscia, il primo stacchetto delle veline

foto Da video Correlati ECCOLE IN AZIONE

GUARDA IL VIDEO

IL PRIMO TAPIRO

IL PRIVATO DELLE VELINE 12:33 - Tubino aderente argento, sorriso smagliante e tanta emozione. Giulia e Alessia debuttano come veline a "Striscia la Notizia" e superano a pieni voti la prova del primo stacchetto. Il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunzicker nella prima puntata ha consegnato il tapiro a Franco Fiorito, detto "Batman", capogruppo del Pdl alla Regione Lazio, travolto dallo scandalo dei conti pagati con i soldi dei cittadini. - Tubino aderente argento, sorriso smagliante e tanta emozione.debuttano come veline a "" e superano a pieni voti la prova del. Il tg satirico dicondotto danella prima puntata ha consegnato il tapiro a Franco Fiorito, detto "Batman", capogruppo del Pdl alla Regione Lazio, travolto dallo scandalo dei conti pagati con i soldi dei cittadini.

Incalzato da Valerio Staffelli, Fiorito ha negato tutto, sostenendo di aver commesso al massimo delle leggerezze, e confessa che non sa neppure perché lo chiamino "Batman". Jimmy Ghione ha invece scoperto in Inghilterra un caso clamoroso ai danni dei vini italiani. Sono in vendita sia nei negozi sia su Internet dei kit che servono a fare il vino.



Grazie a delle polveri da sciogliere in acqua, si possono produrre circa 30 bottiglie (al costo di un euro e mezzo euro circa) e il kit fornisce addirittura le etichette che portano stampati i nomi dei più famosi vini (Chianti, Barolo, Valpolicella). La Coldiretti, oltre a sottolineare il gravissimo danno d'immagine al prodotto Italia, quantifica in circa 50 miliardi di euro all'anno il danno economico ai produttori doc.



STRISCIA TORNA E FA SUBITO BOOM DI ASCOLTI

Esordio eccellente di Striscia la Notizia che con la puntata di ieri ha dato inizio alla sua 25esima edizione. Il Tg satirico di Antonio Ricci è risultato programma più visto della giornata con un ascolto medio di 7.157.000 spettatori (pari a una share del 25.08%), superando di oltre 3 milioni di spettatori e di oltre 10 punti di share il competitor di Raiuno “Affari Tuoi” (fermo a 4.143.000, 14.62% di share). Alle ore 21.09 il Tg satirico condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker ha toccato un picco di 8.845.000 telespettatori, pari al 30.39% di share. Sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programma di Canale 5 ha ottenuto il 29% di share, superando di oltre 19 punti il competitor Rai. Il picco sul pubblico attivo è pari al 35.85% di share.



EZIO E MICHELLE: "SIAMO FELICI"

Ezio Greggio e Michelle Hunziker commentano il debutto. Ezio Greggio: “Sono seduto dietro quella scrivania dalla prima puntata del 1988: Striscia è solida come un bund tedesco, fedele come l’Arma nel quarto di secolo! Grazie a tutti per essere con noi da 25 anni”. Michelle Hunziker: “Striscia è la dimostrazione che gli italiani scelgono la gioia, la leggerezza ma soprattutto apprezzano la serietà con cui il nostro fantastico team lavora quotidianamente sulle denunce inviate dai cittadini . Per me ora l’Italia è: pizza, pasta, cultura e Striscia! Grazie di cuore al nostro pubblico”.