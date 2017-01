Francesco Testi: "Garko? Non siamo rivali"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET 09:14 - Ne "L'onore e il rispetto 3" contende la scena a Gabriel Garko, ma Francesco Testi assicura che tra loro non c'è nessuna rivalità. L'altro bello della fiction di Canale 5 parla del suo personaggio, il commissario René Rolla, un po' sopra le righe ma dal carattere "tosto e duro" e a "Tv Sorrisi e Canzoni" l'ex gieffino confessa: "Io sono lunatico, a volte non mi sopporto". - Ne "" contende la scena a, maassicura che tra loro non c'è. L'altro bello della fiction diparla del suo personaggio, il commissario René Rolla, un po' sopra le righe ma dal carattere "tosto e duro" e a "" l'ex gieffino confessa: "Io sono lunatico, a volte non mi sopporto".

"René ha un altissimo senso della giustizia - racconta Testi - posso anticipare che cozzerà contro un mondo che non conosceva e si imbatterà in personaggi che avranno uno strano senso della giustizia". Il look di Rolla gli piace: "Il suo modo di vestire mi diverte, non ho avuto problemi a indossare jeans attillatissimi e giubbotti di pelle con le borchie. m siamo diversi, io sono più introverso e meno espansivo con chi non conosco".



Al fianco di Garko ha già lavorato ne "Il peccato e la vergogna" e "Sangue caldo": "I nostri rapporti sono buoni, anche se non ci vediamo spesso, c'è una forma di rispetto reciproco. Abbiamo girato solo una scena insieme sul set, ma è un ottimo compagno di lavoro". Non sono amici, ma si rispettano: "In questo ambiente ci sono tante amicizie, di facciata, io preferisco non essere amico di nessuno ma avere il rispetto di tutti e rispettare a mia volta".



Ha partecipato al "Grande Fratello" nel 2007 e da ragazzo ha fatto il cubista, ma non si sente un sex symbol: "Preferisco i complimenti per quello che faccio piuttosto che per l'aspetto. Non rinnego nulla del mio passato, ma sono arrivato qui dopo tanto studio".