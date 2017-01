Le partite in diretta su Premium

foto SportMediaset 09:20 - Martedì 25 e mercoledì 26 settembre, in occasione della quinta giornata di serie A, tutto il grande calcio sarà disponibile in diretta su Mediaset Premium, anche in alta definizione. Martedì si cominica con Fiorentina-Juventus alle 20.45. Inoltre, grazie a Premium Play, i clienti potranno vedere in diretta su PC e iPad (anche sotto rete 3G) tutti gli anticipi e i posticipi, i gol in tempo reale e i migliori due incontri della domenica pomeriggio. - Martedì 25 e mercoledì 26 settembre, in occasione della quinta giornata di serie A, tutto il grande calcio sarà disponibile in diretta su, anche in alta definizione. Martedì si cominica con Fiorentina-Juventus alle 20.45. Inoltre, grazie a Premium Play, i clienti potranno vedere in diretta su PC e iPad (anche sotto rete 3G) tutti gli anticipi e i posticipi, i gol in tempo reale e i migliori due incontri della domenica pomeriggio.

Programmazione di martedì 25 settembre:

Fiorentina-Juventus in diretta su Premium Calcio/HD e Premium Play alle ore 20.45 Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Sebino Nela Telecronaca tifoso: Claudio Zuliani Bordocampo: Francesco Vecchi



Programmazione di mercoledì 26 settembre:

Pescara-Palermo in diretta su Premium Calcio 1/HD e Premium Play alle ore 18.30 Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Roberto Rambaudi Bordocampo: Marco Francioso



Diretta Premium su Premium Calcio e Premium Play a partire dalle ore 20.45



Napoli-Lazio in diretta su Premium Calcio 1/HD e Premium Play alle ore 20.45 Telecronaca: Marco Foroni. Commento tecnico: Aldo Serena Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma, Guido De Angelis Bordocampo: Marco Cherubini



Milan-Cagliari in diretta su Premium Calcio 2 e Premium Play alle ore 20.45 Telecronaca: Bruno Longhi. Commento tecnico: Giancarlo Camolese Telecronaca tifoso: Carlo Pellegatti Bordocampo: Alessio Conti



Chievo-Inter in diretta su Premium Calcio 3 alle ore 20.45 Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Roberto Cravero Telecronaca tifoso: Christian Recalcati Bordocampo: Nando Sanvito



Roma-Sampdoria in diretta su Premium Calcio 4 alle ore 20.45 Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Ilario Castagner Telecronaca tifoso: Carlo Zampa Bordocampo: Giorgia Ferrajolo



Genoa-Parma in diretta su Premium Calcio 5 alle ore 20.45 Telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Andrea Agostinelli Bordocampo: Andrea Cocchi



Torino-Udinese in diretta su Premium Calcio 6 alle ore 20.45 Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Luca Pellegrini Bordocampo: Irma D’Alessandro



Catania-Atalanta in diretta su Premium Calcio 7 alle ore 20.45 Telecronaca: Federico Mastria Bordocampo: Stefano Messina