Mara Venier: "Vi racconto il mio Lamberto"

foto LaPresse 11:28 - Ha appena festeggiato 12 anni d'amore con Nicola Carraro e dopo una dieta drastica Mara Venier è tornata in super forma. La conduttrice tv sta vivendo un momento magico, ma non dimentica il suo amico Lamberto Sposini e a "Gente" racconta il rapporto speciale che li legava: "Veniva a cucinare da me, progettavamo la nostra domenica in tv, poi il buio".

"All'inizio nessuno avrebbe scommesso un euro sul nostro rapporto - racconta la Venier - poi però tra noi si è creato un feeling, naturale, fatto di affetto e rispetto veri. Ed è nata una grande amicizia che andava oltre gli studi televisivi. Spesso veniva a casa a cucinare, portava i suoi pelati, il suo olio, la sua pasta di Gragnano, il suo guanciale di maiale per fare il sugo alla amatriciana. E' un cuoco straordinario, e poi tra mio marito e Lamberto è nato uno splendido rapporto, di stima e amicizia. Veniva davvero spesso da noi".



Mara fa fatica a parlare del malore che lo ha colpito pochi minuti prima della diretta il 29 aprile del 2011: "Se ci penso mi corre un brivido lungo la schiena, era abbracciato a me, stavamo ridendo come sempre, e c'era il solito fermento del pre-inizio di programma. Lamberto è sempre con me, non c'è giorno in cui non lo pensi, mi manca tanto, per me è come se fosse in ritardo, come accadeva ogni pomeriggio, e io lì in studio ad aspettarlo. Di recente mi è capitato di intravvedere tra le telecamere, un uomo alto che in penombra poteva somigliare a lui. Mi è preso un colpo, per me è come se Lamberto dovesse arrivare da un momento all'altro. E spero che prima o poi questo accada davvero".



Da allora si sono rivisti tre volte: "L'ultima a giugno a casa sua, a Roma. E ogni occasione è stata un'emozione immensa per entrambi, di quelle profonde che toccano il cuore. Io Lamberto avremmo dovuto condurre la domenica insieme, la sera prima del malore ho incontrato il direttore di rete che voleva che facessimo 'La vita in diretta' anche la domenica, a lui mi disse di farla da sola, che al sabato era già in giuria a Ballando con le stelle... Il mio desiderio è quello di tornare a lavorare con lui, magari la domenica".