"Vorrei mia moglie Francesca a I Cesaroni"

LA PRIMA PUNTATA 09:40 - Ospite speciale di "Verissimo", in onda ogni sabato su Canale 5 dalle 15.30, è stato Claudio Amendola protagonista de "I Cesaroni". L'attore ha confessato a Silvia Toffanin: "Mi divertirebbe molto se mia moglie Francesca Neri facesse la guest star in un paio di puntate, ha ripreso a lavorare le è tornata la voglia e sta facendo un film". Poi l'attacco a Paris Hilton con cui girò uno spot: "Che esperienza traumatica". - Ospite speciale di "", in onda ogni sabato su Canale 5 dalle 15.30, è statoprotagonista de". L'attore ha confessato a: "Mi divertirebbe molto se mia moglie Francesca Neri facesse la guest star in un paio di puntate, ha ripreso a lavorare le è tornata la voglia e sta facendo un film". Poi l'attacco acon cui girò uno spot: "Che esperienza traumatica".

Parlando dell'esperienza sul set de "I Cesaroni", Amendola ha spiegato: "Nelle prime quattro serie ci siamo divertiti molto ma è normale che dopo tanti anni che si lavora assieme possano esserci attriti e incomprensioni. Penso che ogni giorno chi fa questo mestiere, baciato dalla fortuna, debba ricordarselo ma con professionalità. Nomi non ne faccio, comunque. Siamo tutti molto bravi e professionisti è solo una questione di comportamento umano quello che è successo e che mi ha dato fastidio".



"Riconquistare Lucia - continua Claudio parlando dei nuovi sviluppi della serie - non è stato facile perché si è portata dietro un pacchetto regalo: un fidanzato molto diverso dal mio Giulio con altre peculiarità. Mi metto nei casini da solo per cercare di riconquistare questa donna ma a 'naso' penso e vi posso dire che ce la posso fare. Mi fingo addirittura pittore per riconquistarla".



Poi un'anticipazione: "Ci saranno 3 puntate più lunghe della serie, tre speciali. In una c'è Brignano e una sarà ambientata nell'antica Roma. Scopriremo che questi Cesaroni erano Caesarorum. Mi diverto ancora molto e devo tantissimo a questa fiction sia a livello di serenità professionale che popolarità sarebbe sbagliato andarsene".



Poi il grande amore con Francesca Neri: "Ci siamo sposati nel 2010 a New York con pochi amici. Ci siamo commossi perché sposarsi dopo 15 anni di convivenza è stato un valore ancora maggiore. La nostra è stata un'esigenza di diritti perché non potevo accettare che Francesca non potesse avere dei diritti anche elementari, qualsiasi cosa accadesse. Ci siamo conosciuti sul set ma non abbiamo più lavorato assieme da allora. Francesca ha deciso di occuparsi molto più di nostro figlio Rocco che adesso è cresciuto. Dunque lei ha anche più libertà di potersi occupare della sua vita. Sono un uomo fortunato perché ho una moglie molto comprensiva abbiamo imparato ad accettare ma anche ad apprezzare i nostri difetti. Lei è molto diversa da quella che è stata disegnata è una molto divertente allegra e solare".



Poi una dichiarazione d'amore: "Io sono pigro, lei riservata. Viviamo tantissimo la nostra casa e la nostra intimità ed è un romanticismo fatto di amore. Continuo a guardarla, fissarla e spesse altre volte lei lo fa con me. Ormai sono un 50enne e lei una signora che ha da poco passato 40 anni e continuiamo ad avere un rapporto molto fresco e spumeggiante, ci piacciamo ancora molto".



Infine un ricordo del lavoro con Paris Hilton per un noto spot pubblicitario: "E' stata l'esperienza più traumatica della mia vita. Ho aspettato non so quante ore per questa ragazza di 22 anni che si stava truccando. Cinque ore dopo è uscita dal camper e mi ha guardato come fossi una pianta morta. Mi sono trattenuto tanto tanto ma poi le ho detto tutto quello che pensavo in inglese fluidissimo. Non mi farebbe piacere neanche rivederla in via del Corso a Roma mentre fa shopping".