Ezio e Michelle al timone di "Striscia la notizia"

LA PRIMA INTERVISTA ALLE NUOVE VELINE 16:46 - E' tutto pronto per il ritorno di "Striscia la notizia", tg satirico ideato e scritto da Antonio Ricci, su Canale 5 dal 24 settembre. Per i primi mesi al timone ci saranno Ezio Greggio e Michelle Hunziker che da gennaio sarà sostituita da Enzo Iacchetti. Debutto per le nuove veline - E' tutto pronto per il ritorno di "", tg satirico ideato e scritto da, su Canale 5 dal 24 settembre. Per i primi mesi al timone ci sarannoche da gennaio sarà sostituita da. Debutto per le nuove veline Alessia Reato e Giulia Calcaterra . "Ci sarà sempre satira ma i ministri di Monti non sono appetibili", ha detto Ricci presentando il programma alla stampa.

"Siamo un tg satirico e continueremo a fare satira - continua - certo non sempre il momento è favorevole per quella politica e effettivamente i ministri del governo Monti da questo punto di vista non sono molto appetibili perché non si sono mai trasformati in personaggi televisivi".



"Striscia la notizia" conferma comunque tutte le sue rubriche e anche gli inviati ai quali dovrebbe aggiungersene uno dalla Calabria, regione finora scoperta. Tra le altre novità l'imitazione di Dario Ballantini che in questa edizione si calerà nei panni di Matteo Renzi sindaco di Firenze e candidato alle primarie del Pd.