"C'è Posta per Te" vince la sfida del sabato

foto Ap/Lapresse Correlati LA SECONDA PUNTATA 11:38 - Ultimo sabato della stagione estiva e conseguente frammentazione della fruizione da parte del pubblico a casa, che comunque premia "C'è Posta per Te" di Maria De Filippi con il 20.41% di share. Ospiti in studio due personaggi molto amati dal pubblico: il calciatore campione del mondo Alex Del Piero e l'attore e regista cinematografico Carlo Verdone.

Oltre il 20% di share di pubblico pregiato. Sul target 15-64 anni “C’è Posta per Te” si conferma leader assoluto con il 22.35% di share, superando “Ti lascio una canzone” di ben 10 punti percentuali (il baby talent si ferma al 12.62% di share).



Nel terzo scontro tra De Filippi e Clerici sono tre le vittorie della De Filippi. Con questo KO di “C’è Posta per Te”, Canale 5 tiene acceso il sabato sera degli italiani.



Alle ore 23:16 il people show di Maria De Filippi sfiora i 5 milioni di telespettatori (4 milioni 982 mila), mentre in chiusura di puntata alle 24:27 la share svetta al 34.54%.