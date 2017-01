Premium, occhio puntato sui grandi match

foto LaPresse 16:07 - Mediaset Premium segue in diretta le grandi partite del week-end. Domenica occhi puntati sull'Olimpico, per il big-match Lazio-Genoa (ore 20.45). Succulento anche l'anticipo di sabato: la Fiorentina tenta infatti di risalire la classifica in casa del Parma (ore 18), mentre la Juventus cerca la sua quarta vittoria consecutiva ospitando il Chievo allo "Stadium" di Torino (ore 20.45). Per la serie B appuntamento con Verona-Novara (venerdì ore 21). segue in diretta le grandi partite del week-end. Domenica occhi puntati sull'Olimpico, per il big-match(ore 20.45). Succulento anche l'anticipo di sabato: latenta infatti di risalire la classifica in casa del Parma (ore 18), mentre lacerca la sua quarta vittoria consecutiva ospitando il Chievo allo "Stadium" di Torino (ore 20.45). Per la serie B appuntamento con Verona-Novara (venerdì ore 21).

Il pranzo domenicale della serie A si accende con Sampdoria-Torino, in diretta su Premium Calcio alle ore 12.30, mentre si accendo i riflettori nell'arena della Serie BWin.



In occasione della 5ª giornata di campionato saranno infatti visibili su Premium Calcio tutte le partite. Inoltre, grazie a Premium Play, i clienti potranno seguire in diretta su PC e iPad tutti gli anticipi, i posticipi e i gol in tempo reale di "Diretta Premium".



Si parte venerdì sera con un doppio appuntamento. Alle ore 19.00 Empoli-Ternana, mentre alle 21 la sfida si sposta al Bentegodi, con Verona-Novara.



Programmazione di sabato 22 settembre

Parma-Fiorentina in diretta su Premium Calcio/HD e Premium Play alle ore 18.00 Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Roberto Rambaudi Bordocampo: Monica Vanali



Juventus-Chievo in diretta su Premium Calcio, PREMIUM CALCIO HD e Premium Play alle ore 20.45 Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Ilario Castagner Telecronaca tifoso: Claudio Zuliani Bordocampo: Alessio Conti



Programmazione di domenica 23 settembre

Sampdoria-Torino in diretta su Premium Calcio/HD e Premium Play alle ore 12.30 Telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Giovanni Galli Bordocampo: Claudio Raimondi



Diretta Premium su Premium Calcio e Premium Play a partire dalle ore 15.00



Catania-Napoli in diretta su Premium Calcio 1/HD e Premium Play alle ore 15.00 Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Roberto Cravero Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma Bordocampo: Francesco Vecchi



Udinese-Milan in diretta su Premium Calcio 2 e Premium Play alle ore 15.00 Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Aldo Serena Telecronaca tifoso: Carlo Pellegatti Bordocampo: Nando Sanvito



Inter-Siena in diretta su Premium Calcio 3 alle ore 15.00 Telecronaca: Bruno Longhi. Commento tecnico: Andrea Agostinelli Telecronaca tifoso: Christian Recalcati Bordocampo: Marco Barzaghi



Cagliari-Roma in diretta su Premium Calcio 4 alle ore 15.00 Telecronaca: Federico Mastria. Commento tecnico: Sebino Nela Telecronaca tifoso: Carlo Zampa Bordocampo: Francesca Benvenuti



Atalanta-Palermo in diretta su Premium Calcio 5 alle ore 15.00 Telecronaca: Enrico De Santis Bordocampo: Marco Francioso



Lazio-Genoa in diretta su Premium Calcio/HD e Premium Play alle ore 20.45 Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Giancarlo Camolese Telecronaca tifoso: Guido De Angelis Bordocampo: Marco Cherubini